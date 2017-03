Novo: Victozas markedsandel fortsætter med at skrumpe i USA

Novo Nordisks bedst sælgende lægemiddel, diabetesmidlet Victoza, fortsætter med at tabe markedsandele i USA. Samtidig er volumenvæksten ifølge Bloomberg News på det laveste niveau nogensinde.



Data fra det amerikanske analysehus Symphony Health - offentliggjort via Bloomberg - viser, at Victozas markedsandel baseret på det samlede antal recepter på GLP-1-medicin skrumpede til 47,2 pct. i februar fra 48,1 pct. i januar.



Også målt på andelen af nye recepter slækkede Novo sit tag i markedet. Her faldt markedsandelen til 47,1 pct. fra 47,9 pct. i januar.



Det er stadig ærkerivalen Eli Lilly, som vinder hastigt frem på markedet for GLP-1-analoger med sit diabetesmiddel, Trulicity.



Trulicity skal blot tages en gang om ugen mod Victozas en gang dagligt, og den mere bekvemme løsning har vist sig at falde i amerikanske diabetikeres smag.



Siden lanceringen af Trulicity i slutningen af 2014 har Eli Lilly-medicinen taget lige under en tredjedel af markedet, og dermed gjort dybt indhug i Victozas markedsandel.



Ifølge recepttallene fra Symphony Health sad Trulicity på 30,2 pct. af det totale amerikanske GLP-1-marked i februar mod 28,7 pct. i januar. Målt på antallet af nye recepter vandt Trulicity 31,3 pct. mod 30,1 pct. i januar - et tal, der indikerer, at Trulicity vil vinde yderligere frem.



Ses på volumenvæksten var der for Victoza blot tale om en fremgang på 2,5 pct. på årsbasis i februar. Det er den laveste stigningstakt nogensinde, skriver Bloomberg.



"Der kan være noget kalendereffekt, da der var 29 dage i februar sidste år, men herudover er det formentlig den øgede konkurrence fra Trulicity, der driver volumenvæksten ned for Victoza," vurderer analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen over for Ritzau Finans.



Generelt udvikler salget af Victoza sig dog i overensstemmelse med Sydbank-analytikerens forventninger.



Han peger blandt andet på, at positive hjerte-kar-data med Victoza på sigt kan medvirke til at stabilisere Victozas markedsandel, når de kommer på indlægssedlen i USA.



/ritzau/FINANS