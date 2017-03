Vestas henter ordre på 41 MW i Ukraine

Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

Vindmølleproducenten Vestas har hentet en ordre på 41 megawatt (MW) på det ukrainske marked.



Det fremgår af en meddelelse torsdag middag.



Der er tale om en bestilling af 12 styk V126-3,45 MW-møller, og ordren omfatter både levering og idriftsættelse af møllerne, hvilket ventes at ske i tredje kvartal i år, oplyser Vestas.



Møllerne skal opstilles i et projekt i den ukrainske landsby Overyanovka i det sydlige Ukraine, og kunden er Vindkraft Tavriya.



"Vi er glade for at forsætte vores partnerskab med Vestas, og vi sætter stor pris på Vestas' teknologi, erfaring og driftsmæssige ekspertise," siger Carl Sturén, der er direktør hos Vindkraft Tavriya, i meddelelsen.



