STG-boss: Udelukker ikke flere spareprogrammer, men de ligger ikke i skuffen

Scandinavian Tobacco Company har ikke umiddelbart planer liggende i skuffen for yderligere besparelsesprogrammer, når det igangværende er gennemført med udgangen af i år.



Det siger STG's adm. direktør, Niels Frederiksen, til Ritzau Finans efter årsregnskabet for 2016.



"Vi koncentrerer os om at levere på det igangværende omkostningsprogram," siger han.



Men han udelukker ikke flere spareprogrammer.



"Afhængig af, hvordan virksomheden udvikler sig, så vil vi fortsat kigge på at drive en omkostningseffektiv virksomhed," siger han.



Det igangværende omkostningsprogram, der over tre år skal reducere omkostningerne med 200 mio. kr. årligt, er fuldt implementeret i 2017 og får fuld effekt fra 2018.



/ritzau/FINANS