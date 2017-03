Ny topchef i medicinalkæmpe får 25 pct. mindre i løn end forgængeren

Den nye adm. direktør for den britiske medicinalgigant Glaxosmithkline (GSK), Emma Walmsley, kommer til at tjene godt 25 pct. mindre end sin forgænger på posten, Sir Andrew Witty, på grund af mindre erfaring. Walmsley får en lønpakke på godt 75 mio. kr. om året.



Det skriver The Guardian.



I meddelelsen fra GSK fremgår det, at selskabet er blevet bedt af investorerne om at holde direktørlønningerne i snor.



Emma Walmsley kommer til at blive den mest magtfulde kvinde i den globale medicinalindustri, når hun tiltræder i april. Tidligere har hun været chef for GSK's detailforretning, der har produkter som tandpastamærket Sensodyne og de smertestillende piller Panodil.



Hvis Emma Walmsley ikke er fuldt tilfreds med den nuværende løn, er der håb for fremtiden. Ifølge chefen for GSK's vederlagsudvalg vil hendes løn nemlig blive revurderet i de kommende år i forhold til udvikling og præstation i direktørrollen.



/ritzau/FINANS