Det tyske luftfartsselskab Lufthansa leverede svagt stigende omsætning men faldende overskud i fjerde kvartal.



Omsætningen steg 0,5 pct. til 7,8 mia. euro, mens nettounderskuddet steg til 75 mio. euro fra 50 mio. euro i samme periode året før.



For hele 2016 faldt omsætningen med 1,2 pct. til 31,7 mia. euro, mens der var et nettooverskud på 1,78 mia. euro eller 4,6 pct. mere end i 2015.



For 2017 venter Lufthansa markant stigende omsætning men et lille fald i driftsoverskuddet.



/ritzau/FINANS