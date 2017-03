Bavarian får løftet kursmål efter regnskab

Bavarian Nordic-aktien har fået positiv opmærksomhed fra finanshusene Jefferies og Piper Jaffray, der begge løfter kursmålene for aktien men fastholder anbefalingerne.



Jefferies løfter kursmålet til 385 kr. fra 350 kr. og fastholder anbefalingen "køb", mens Piper Jaffray hæver kursmålet til 320 kr. fra 245 kr. og fastholder "neutral".



Det viser data fra Bloomberg.



Bag Jefferies' vurdering af kursen ligger en 40 pct. sandsynlighed for succes med kræftmidlet Prostvac og et topsalg på 1,5 mia. dollar. Finanshuset understreger, at Prostvac-aftalen med Bristol-Myers Squibb giver en vis tro på succes. Positivt i værdisætningen tæller også ventede data fra fase 2-studiet af luftvejsmedicinen RSV, der undervurderes ifølge Jefferies. Finanshuset tillægger den del 20 pct. sandsynlighed for succes



Mod yderligere udside for aktien peger mulige positive data fra selskabets Ebola-vaccinesamarbejde med Janssen Biotech samt yderligere kontrakter på koppevaccinen Imvamune fra USA.



Af risikofaktorer peger finanshuset blandt andet på mulige setbacks for Prostvac, udfordringer i produktionen og afhængighed af kontrakter fra USA.



Bavarian-aktien lukkede onsdag i 347 kr. efter en stigning på 9,3 pct.



Bavarian Nordic offentliggjorde onsdag morgen sit regnskab for 2016, der viste en omsætning på 1007 mio. kr. samt et resultat af primær drift på 33 mio. kr.



For indeværende år venter selskabet en omsætning på 1300 mio. kr. samt et resultat af primær drift på 350 mio. kr. Koncernens kapitalberedskab ventes endvidere at være vokset til omkring 2400 mio. kr. ved årets udgang.



/ritzau/FINANS