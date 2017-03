Oracle overraskede positivt og aktien røg i vejret

Relateret indhold Tilføj søgeagent Oracle

Det amerikanske it-selskab Oracle offentliggjorde efter børstid onsdag et overraskende positivt regnskab for tredje kvartal af det forskudte regnskabsår.



Såvel omsætning som indtjening slog analytikernes forventninger, og især voksende efterspørgsel efter de cloud-baserede tjenester viste sig fra den positive side i konkurrencen med selskaber som Amazon og Salesforce.



Oracle fik et overskud før visse poster på 69 cent per aktie, sammenlignet med et gennemsnitligt skøn på 62 cent blandt analytikerne.



Det justerede salg steg 2,9 pct. til 9,27 mia. dollar i perioden, der sluttede 28. februar. Analytikerne forventede i gennemsnit et salg på 9,26 mia. dollar ifølge data indsamlet af Bloomberg.



Aktien i Oracle steg 5,9 pct. i eftermarkedet.



