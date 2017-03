Vindmøller så store som Eiffeltårnet skal testes i Jylland

Der er indgået en bred politisk aftale om at udvide de eksisterende testcentre for vindmøller. Centrene i Østerild og Havsøre vil blive udvidet med hver to testpladser.



Det er der god brug for, vurderer energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).



"Danmark er førende inden for vindmølleteknologi. Skal vi fastholde den førerposition internationalt, er det vigtigt, at man kan teste den nyeste teknologi," siger han.



"Det er meget store vindmøller. Med 330 meter i højden er de på størrelse med Eiffeltårnet. Det er den teknologi, vi vil se i fremtiden ude på havet. Det vil blive et udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi."



Ud over regeringen står Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og De Radikale bag aftalen.



SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mener, at aftalen sikrer gode muligheder for at udvikle og teste nye vindmøller. Men samtidig tager den hensyn til naturen og beboerne i området.



Det sker ifølge hende ved at sikre god erstatningsnatur på statens arealer og ved at begrænse lyset fra møllerne, som kan være generende for naboer til testcentrene.



"Det er godt for miljøet, og det skaber massevis af arbejdspladser," siger Pia Olsen Dyhr i en skriftlig kommentar.



Testcentret Østerild ligger i Thy. Mens Høvsøre ligger ved Lemvig i Vestjylland.



Naboerne til testcentrene kan søge om værditab efter lov om fremme af vedvarende energi.



Herudover har partierne aftalt en frivillig opkøbsmulighed for borgere inden for 1500 meters afstand fra de nye møller ved Østerild og 900 meter fra møllerne ved Høvsøre.



Det er forventningen, at de nye testmøller kan etableres fra 2019.



/ritzau/