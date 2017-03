Novo Nordisk sagsøges igen i USA

Novo Nordisk er igen blevet sagsøgt i USA - denne gang i en konkurrencerelateret sag - hvor også selskabets konkurrenter Sanofi og Eli Lilly er blandt de sagsøgte.



Desuden er en række amerikanske indkøbsforeninger, såkaldte PBM's, blandt de anklagede, da deres forretningsmodel skal have medvirket til, at amerikanere, der ikke har været dækket eller kun delvist dækket af sygesikringer, har måttet betale skyhøje priser for deres insulin.



Det fremgår af et klageskrift til distriktsdomstolen i den amerikanske delstat New Jersey dateret den 8. marts.



"Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget den, og at vi er uenige i anklagerne. Vi har ikke yderligere kommentarer, da der er tale om en retssag," siger pressechef i Novo Nordisk Katrine Sperling til Ritzau Finans.



Sagen er fremsat på vegne af insulinbrugere, der ikke har været dækket af en sygeforsikring og foreslås som et gruppesøgsmål gældende for alle, der ikke har kunnet få tilskud til deres medicin.



Ifølge sagsøgerne har de anklagede medicinalselskaber og indkøbsforeninger gjort sig skyldige i at begrænse konkurrencen og medvirket til, hvad der betegnes et "følelseskoldt, grådigheds-inspireret rabatspil".



Anklagen går blandt andet på, at indkøbsforeningerne ikke er gået efter at få den laveste pris, men derimod har bedt om at få de største rabatter.



Årsagen er ifølge klagemålet, at indkøbsforeningerne derved tjener mere. De forhandler aftaler hjem på vegne af sygeforsikringer og aflønnes ofte med en procentdel af den rabat, de henter hjem.



Det betyder, at de tjener mere, hvis prisen er høj og rabatten stor, og mindre, hvis prisen er lav og rabatten tilsvarende mindre.



Denne praksis har ifølge sagsøgerne brudt konkurrencelovgivningen, da den har hæmmet og begrænset konkurrencen.



Desuden har det til gavn for medicinalselskaberne medvirket til at skrue listepriserne i vejret, hvilket har medført et økonomisk tab for de amerikanere, der ikke har været dækket af en sundhedsforsikring.



Denne sag er ikke den eneste, som Novo Nordisk er involveret i for øjeblikket i USA.



Den 30. januar blev der indgivet et kollektivt søgsmål med nogenlunde tilsvarende anklager.



Desuden meddelte Novo i regnskabet for tredje kvartal, at statsadvokaten i Sourthern District i New York har bedt om indsigt i selskabets kontrakter med PBM'ere.



Medicinalselskabet er desuden også i den senere tid blevet sagsøgt i af aktionærer, der mener, at Novo vildledte aktiemarkederne med sine økonomiske prognoser i en periode på over et år, inden selskabet nedjusterede sine langsigtede finansielle mål den 28. oktober sidste år.







/ritzau/FINANS