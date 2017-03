Mio. kr. FY 2016 FY 2015 Omsætning 20,7 20,4 EBIT -25,0 -12,8 Resultat før skat -24,9 -13,0 Nettoresultat -22,8 -10,7

Mio. kr. Ved FY 2016 Omsætning 25-28 EBIT -25-28

Bioporto havde et vanskeligt 2016, hvor bioselskabets største satsning - en test, der tjekker for skader hos nyrepatienter - ikke blev godkendt til salg på det amerikanske marked.Det var ellers Bioportos forventning, og derfor har selskabet ikke været i nærheden af at leve op til de forventninger, som aktionærerne blev stillet i udsigt i starten af 2016.Bioporto havde en stort set flad toplinje sidste år på 20,7 mio. kr., mens underskuddet på driften beløb sig til 25 mio. kr., hvilket er dobbelt så stort som 2015.Ved indgangen til året ventede Bioporto en omsætning på 27-30 mio. kr. og et minus på 7-9 mio. kr., men de forventninger er blevet nedjusteret af flere omgange, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, i foråret afviste registreringsansøgningen for NGAL Test.Bioporto har efterfølgende været i gang med arbejdet hen mod en ny ansøgning, som efter planen skal indsendes næste år.Bioporto venter i 2017 en omsætning på 25-28 mio. kr., svarende til en vækst på 20-35 pct. fra 2016, samt et driftsunderskud i samme størrelsesorden.Væksten skal blandt andet komme fra salget af NGAL Test, som allerede er godkendt i Europa og Asien, mens minusset især skyldes udgifter til at forberede en ny ansøgning.Bioporto var i slutningen af november rundt med hatten til aktionærerne, hvor der samlet blev hentet 20,8 mio. kr. i en emission.Ved udgangen af 2016 var der 35,6 mio. kr. i selskabets pengekasse, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til at kunne sikre FDA-godkendelsen af NGAL Test i 2018.Tabel for Bioportos årsregnskab for 2017:Bioportos forventninger til 2017:/ritzau/FINANS