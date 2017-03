Dong Energy tager verdens første havmøllepark ud af drift

Relateret indhold Tilføj søgeagent Dong Energy Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Dong Energy

I mere end 25 år har 11 havvindmøller ud for Vindeby på Lolland trofast leveret strøm svarende til 2200 husstandes forbrug, men nu er det slut.



Dong Energy har besluttet sig for at skille møllerne ad og tage havvindmølleparken - der i 1991 blev indviet som verdens første af sin art - ud af drift.



Møllerne er med dagens standard blevet for små til, at det er rentabelt at drive dem videre.



Men uden dem ville det ikke have været muligt at bygge de nye og mange gange større havmølleparker, vi ser i dag.



"Vi kan godt sige, at havmølleindustriens vugge stod i Vindeby," lyder det fra Leif Winther, der er ansvarlig for Dong Energys danske havmølleparker.



De største havmøller, der produceres i dag, producerer hver især mere strøm, end Vindeby-møllerne gør tilsammen.



De nye møller kan samtidig placeres mere end 100 kilometer fra land, hvor det blæser meget mere. De første møller blev placeret mellem 1,5 og 3 kilometer fra land.



Møllekomponenterne fra Vindeby-parken sejles til Nyborg, hvor de i videst mulige omfang vil blive genanvendt eller benyttet til forskning. Desuden får Energimuseet et eksemplar.



Betonfundamenterne nedbrydes på stedet og vil også blive genanvendt.



/ritzau/