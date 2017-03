Mærsk nærmer sig opkøb af tysk rederi med underskrevet købsaftale

Maersk Lines opkøb af den tyske konkurrent Hamburg Süd er nået et skridt tættere på, da rederiet har underskrevet en købsaftale med ejeren, Oetker Group.



Det oplyste A.P. Møller-Mærsk i en meddelelse til fondsbørsen tirsdag aften.



Købsaftalen er dog betinget af, at bestyrelserne i begge selskaber kan acceptere vilkårene.



Det er dog forventningen, at denne aftale falder på plads i løbet af andet kvartal, og herefter vil Mærsk offentliggøre yderligere detaljer om købet, som ventes at blive gennemført endeligt i slutningen af 2017.



Nyheden om købet af Hamburg Süd blev offentliggjort i starten af december sidste år.



Købsprisen er ikke blevet offentliggjort. Analytikere har gættet på en pris på 2-4 mia. dollar.



/ritzau/FINANS