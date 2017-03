ATP i nyt angreb på KMD: De vil ikke tage ansvar

Opdateret kl. 16.34 - Krigen mellem KMD og ATP raser videre. I forlængelse af ATPs ophævelse af en millionkontrakt med KMD udtrykte sidstnævnte sin overraskelse over fyringen.Nu svarer Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP, igen med en hård bredside. "De løsningsforslag, KMD har præsenteret os for i de seneste ugers forhandlinger, er ikke overbevisende og indeholder alt for mange forbehold til KMD's fordel i forhold til det ansvar, de har ifølge kontrakten. KMD placerer entydigt hovedansvaret hos os og vil ikke tage ansvar," skriver hun i en meddele.Hun understreger, at hun ikke er overrasket over, at KMD er så ivrige efter et forlig, når alt hvad de tilbyder, vender egen vej."Jeg ville være glad, hvis de var ivrige efter at levere varen," lyder meldingen fra koncerndirektøren.Den økonomiske kompensation, KMD har tilbudt i forligsprocessen, har langt fra levet op til ATPs forventninger."KMD har tilbudt os at reducere prisen på det nuværende pensionssystem med 20 pct., hvilket langt fra er tilfredsstillende, når man kører med åben bagkant og ved, at KMD har indgået en kontrakt med os på det nye system, hvor udgiften per måned som er otte lavere end det nuværende," skriver Lilian Mogensen.Ifølge ATP "peger juridiske analyser og vurderinger entydigt på, at Udbetaling Danmark og kommunerne er bedst tjent med at afbryde samarbejdet med KMD," og derfor indleder pensionsselskabet nu en voldgiftssag.