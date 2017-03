Volkswagens direktører måtte se deres samlede lønpakke skrumpe væsentligt i 2016, hvor bestyrelsen lagde låg på udbetalingerne i kølvandet af dieselskandalen. Det skriver Bloomberg News.



Den samlede løn til medlemmer af koncerndirektionen faldt til 39,5 mio. euro, eller 294 mio. kr., fra 63,2 mio. euro året før, viser bilproducentens årsregnskab.



Lønudgifterne til de øverste chefer ville endda have været lavere, hvis det ikke havde været for en fratrædelsesgodtgørelse på 10 mio. euro til den juridiske chef Christine Hohmann-Dennhardt, der forlod sin stilling efter mindre end et år i jobbet efter uoverensstemmelser med den øvrige direktion, skriver Bloomberg.



Adm. direktør Matthias Müllers lønpakke inklusive bonusser udgjorde 7,25 mio. euro i 2016.



/ritzau/FINANS