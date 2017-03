Novo-boss: Samarbejde er nødvendigt for at løse prisproblem i USA

Det er nødvendigt, at Novo Nordisk og den øvrige medicinalbranche samarbejder med de amerikanske indkøbsforeninger, hvis man skal løse nogle af de udfordringer, det amerikanske sundhedssystem står over for.



En stor patientgruppe får ikke gavn af de rabatter, indkøbsforeningerne forhandler hjem, man må betale medicinalselskabernes listepriser. Og det er et stort problem, siger Novos adm. direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, i et interview med Bloomberg News.



Fruergaard signalerer desuden, at Novo i udviklingen af nye lægemidler fremover må stræbe efter at levere endnu større forbedringer for patienterne.



Specifikt når det kommer til udviklingen af nye lægemidler til behandling af fedtlever vil Novo fokusere på sin egen lægemiddelkandidat Semaglutid, og dernæst partnerskaber, skriver Bloomberg.



