ATP's Udbetaling Danmark fyrer skandaleramte KMD og indleder voldgiftssag

Opdateret 12.49 Bestyrelsen for Udbetaling Danmark har besluttet at ophæve kontrakten med it-leverandøren KMD.



Udbetaling Danmark har udsigt til en forsinkelse på 15 måneder på et nyt it-system, der skal udbetale pension til 1,3 mio. førtids- og folkepensionister. KMD har ikke villet garantere, at der ikke opstår yderligere forsinkelser, og efter at have haft eksperter på sagen, har ATP og Udbetaling Danmark nu taget konsekvensen.



"Vi indleder nu en voldgiftssag og her vil vores krav lyde på et større trecifret millionbeløb, som er det

tab, kommunerne og dermed skatteyderne i sidste ende risikerer at skulle betale," siger overborgmester i København og bestyrelsesformand i Udbetaling Danmark Frank Jensen.



"Det sker efter kritiske drøftelser med KMD, hvor det ikke er lykkedes at finde en acceptabel løsning," oplyser ATP i en pressemeddelelse.



"Bestyrelsen ønsker med ophævelsen af kontrakten at udvise rettidig omhu og undgå en it-skandale. Vi

havde gerne set, at KMD havde leveret det IT-system, som var aftalt i kontrakten Der er mange eksempler

på it-projekter, som ikke er blevet stoppet i tide, selv om advarselslamperne har blinket," udtaler Frank Jensen i meddelelsen.



Blandt udfordringerne i samarbejdet med KMD peger ATP på mangelfuld projektstyring og manglende viden om pension.



"I udviklingen af store, komplekse it-systemer er det heller ikke unormalt med opdaterede tidsplaner. Men

de problemer, vi oplever med KMD i pensionsprojektet er anderledes og langt mere alvorlige. Der er tale

om mangelfuld projektstyring samt manglende metode og pensionsviden, som det var lovet ved kontrak tindgåelsen. Hertil kommer, at KMD ikke leverer det standardsystem, vi har bestilt," siger Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP og direktør i Udbetaling Danmark.



Af meddelelsen fremgår det også, at KMD mener, at ATP er hovedansvarlig for udfordringerne i projektet.



ATP gør nu klar til at genudbyde opgaven i april, hvor KMD vil blive udelukket fra at byde.