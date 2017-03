Relateret indhold Tilføj søgeagent Newcap Holding Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Newcap Holding

Kapitalforvaltningsselskabet Newcap leverede i 2016 fremgang på driften, EBTDA, mens nettoresultatet blev et underskud.



"I 2016 kunne vi registrere stor fremgang i de svenske aktiviteter under Monyx, og Newcap-koncernen kan rapportere om et 2016-resultat i toppen af de udmeldte forventninger," konstaterer administrerende direktør Peter Steen Christensen.



Han fremhæver, at driftsresultatet (EBTDA) blev forbedret fra 23,9 mio. kr. til 24,6 mio. kr., og korrigeret for ekstraordinære forhold dækker udviklingen over en væsentlig forbedring i de underliggende aktiviteter på 15 mio. kr.



"Den positive udvikling kan henføres til de stigende indtægter fra forvaltning samt ændrede indtægter fra tilkøbte og frasolgte aktiviteter, og det kom især til udtryk i andet halvår 2016," udtaler direktøren videre.



Resultatet i 2016 er ekstraordinært belastet af omkostninger vedrørende M&A-aktiviteter på 6 mio. kr.



Årets overskud før skat blev 2,2 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. i 2015, og på bundlinjen blev det til et underskud på 4,0 mio. kr. mod et overskud på 1,3 mio. i 2015.



Newcap har 31,5 mia. svenske kr. under forvaltning.



Newcap Holding fastholder den tidligere offentliggjorte forventning for 2017 om et EBTDA-resultat i størrelsesordenen 16-30 mio. kr.



/ritzau/FINANS