Efter konkurs: Fond forhandler med Saxo Bank om at overtage bycykler

Eksklusivt for kunder

Efter flere måneders dødskamp er slut og Gobike går konkurs, står Fonden bag bycyklerne på spring til at overtage cyklerne.



By- og Pendlercykel Fonden arbejder i øjeblikket på at overtage aktierne i bycykelselskabet Bikeshare, så de hvide el-cykler...