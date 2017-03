Medie: Topdanmark-boss beskyldt for ledelsessvigt i bycykelprojekt

Mens en nervekrig udspiller sig om fremtiden for det københavnske bycykelsystem, afslører hidtil hemmeligholdte papirer et giftigt opgør bag kulisserne, skriver Finans.



Finans er kommet i besiddelse af et notat fra advokatfirmaet Plesner, der allerede i april 2015 anbefalede den såkaldte By- og Pendlercykelfonden at lægge sag an mod flere hovedpersoner i Gobike, der har leveret de over 1800 bycykler i hovedstaden. På det tidspunkt var projektet ramt af massive forsinkelser, og hele systemet var truet af kollaps.



Sagsanlægget skulle blandt andre omfatte Gobikes stifter, Torben Aagaard, og Topdanmarks adm. direktør, Christian Sagild, der også i dag spiller en fremtrædende rolle i det kriseramte bycykelfirma som aktionær og bestyrelsesmedlem.



Cykelfonden blev etableret med midler fra DSB og Københavns og Frederiksberg kommuner for at sikre bycykelsystemet og agere modpart til Gobike. Men den rolle overtog fonden først i 2014 fra Cykel DK, som DSB oprindeligt var den største ejer af.



Året forinden var Cykel DK imidlertid blevet solgt til Gobike, og dermed havnede Sagild og Aagaard pludselig i en dobbeltrolle, hvor de tilsyneladende glemte at kræve pligtige bankgarantier - fra sig selv - som sikkerhed for millionstore forudbetalinger fra DSB og kommunerne. Og det gjorde ikke sagen bedre, da det viste sig, at Gobike havde brugt en del af forudbetalingerne til at udbetale et succesfee på 4,1 mio. kr. bl.a. til personer i bestyrelsen og direktionen.



"På baggrund af det ovenfor anførte er det vores vurdering, at der forekommer at være grundlag for at rejse et erstatningsansvar mod den tidligere direktion og/eller bestyrelse hos Cykel DK," lød konklusionen i Plesner-notatet ifølge Finans.



Sagen blev aldrig anlagt, fordi det efterfølgende lykkedes Gobike at skaffe bankgarantier fra Saxo Bank for 37 mio. kr.



Christian Sagild har ingen kommentarer, mens direktør Torben Aagaard har afvist at svare på en række spørgsmål, fordi der er tale om "historiske forhold, som er afklaret".



