Jefferies: Lægger milliarder oven i Darzalex-estimat

Relateret indhold Tilføj søgeagent Jefferies

Genmab Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Genmab

Jefferies

Genmabs kræftmiddel Darzalex bliver en endnu større salgssucces end oprindeligt forudset, vurderer Jefferies, der af samme årsag løfter kursmålet for Genmab til 1750 kr. fra tidligere 1500 kr.



Det fremgår af et notat.



Det amerikanske børshus har løftet sit topsalgsestimat for Darzalex med 1,1 mia. dollar, eller 7,7 mia. kr., til 8,1 mia. dollar alene i knoglemarvskræft. Samtidig fastholder analytiker Peter Welford et risikojusteret estimat på 2 mia. dollar i topsalg over for andre kræfttyper.



/ritzau/FINANS