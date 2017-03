To ud af tre direktører har oplevet forsøg på svindel

/ritzau/

Et stort flertal af de største danske virksomheder har oplevet forsøg på svindel, hvor en eller flere personer udgiver sig for at være en direktør i virksomheden.Det skriver Berlingske. Det er en rundspørge fra Berlingske Business, der viser det høje antal forsøg på direktørsvindel.Fænomenet kaldes med et engelsk ord CEO-fraud.Ordet dækker over svindel, hvor svindlere giver sig ud for at være direktøren i en virksomhed. Via mail forsøger svindlerne at franarre medarbejdere penge.I Rigspolitiets strategiske analyse for 2016 bliver CEO-fraud beskrevet som en stigende belastning for virksomheder.Rundspørgen er sendt ud til Berlingske Business' toplederpanel.Panelet omfatter de 1000 største virksomheder i Danmark målt på omsætning.195 virksomheder har svaret på rundspørgen. Heraf svarer 128, at de har oplevet forsøg på direktørsvindel. Det svarer til 65,6 procent.67,5 procent af virksomhederne svarer, at de har foretaget nye sikkerhedsprocedurer for at undgå svindel.At to tredjedele af virksomhederne har haft oplevelser med direktørsvindel er et højt – men ikke overraskende – tal, siger Thomas Elkjer Nissen, der er forsker hos Institut for Militære Operationer under Forsvarsakademiet."Jeg vil ikke sige, at tallet i sig selv er overraskende stort, for det er en meget udbredt måde at forsøge at lave cyberangreb på. Der foregår ufatteligt mange af de her angreb," siger han til Berlingske.