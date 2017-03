Dansk svinegigant sælger datterselskab for 1,6 milliarder

Relateret indhold Artikler

Den danske fødevarevirksomhed Danish Crown har underskrevet en aftale om at sælge sit amerikanske datterselskab Plumrose til JBS S.A., skriver firmaet i en pressemeddelelse.



Det brasiliansk-baserede JBS S.A. er verdens største aktør indenfor forarbejdning af kød. Det betaler 1,6 milliarder kroner for Plumrose.



Salget sker som et led i en strategi om at fokusere på markeder i Storbritannien, Polen, Danmark og Sverige. Sideløbende skal eksporten til Asien udbygges.



"Det stod klart, at Plumrose ikke skulle være en del af Danish Crown fremadrettet, så derfor besluttede vi at sætte virksomheden til salg," siger Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown, i pressemeddelelsen.



"Salget af Plumrose er et skridt fremad i forhold til at levere på de langsigtede mål i Danish Crowns strategi. Vi har med et slag styrket vores finansielle kapacitet ganske væsentligt."



Salget vækker også glæde hos det brasilianske kødfirma.



"Vi glæder os til at byde Plumroses medarbejdere velkommen i JBS og bygge videre på den tradition for at levere produkter af absolut højeste kvalitet, som Danish Crown har skabt," siger Andre Nogueira, administrerende direktør i JBS USA Food Company, i pressemeddelelsen.



Plumrose omsatte i det seneste regnskabsår for 3,4 milliarder kroner ifølge Danish Crown.



Det amerikanske datterselskab driver fem fabrikker og to distributionscentre med 1200 medarbejdere i USA.



Salget af Plumrose til JBS S.A. er dog betinget af godkendelse fra de amerikanske konkurrencemyndigheder.



Danish Crown er verdens største svinekødseksportør og Europas største producent af svinekød.



