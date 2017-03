Her er TDC-bossernes aktiehøst efter udskudte bonusprogrammer

Pernille Erenbjerg, der er administrerende direktør i TDC, har fået aktier for 1,3 mio. kr. i forbindelse med lukningen af udskudte bonusprogrammer i henholdsvis 2015 og 2016.



Derudover har hun fået tildelt 31.285 aktier som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram pr. 1. januar 2017, oplyser selskabet.



Jens Aaløse, der er koncerndirektør, har fået tildelt aktier for en værdi af over 400.000 kr. som "kompensation for udskudt bonusprogram for 2016", og 11.187 aktier som kompensation for lukning af udskudt bonusprogram per 1. januar 2017.



Derudover har en række koncerndirektører fået tildelt aktier i samme anledning. I forbindelse med udskudt kompensation per 1. januar 2017, er koncerndirektørerne blevet tildelt over 84.000 aktier.



