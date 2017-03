Kursreguleringer stopper festen på bundlinjen for Jeudan

Mio. kr. FY 2016 FY 2015 Omsætning 1237,0 1208,3 Bruttoresultat 827,4 808,5 EBIT 723,9 709,5 EBVAT 605,7 558,8 Kurs- og værdireguleringer -220,7 501,7 Resultat før skat 385,0 1060,5 Nettoresultat 299,1 818,6 Udbytte (kr./aktie) 0 0

Mio. kr. Ved FY 2016 Omsætning 1300 EBVAT 600

Kurs- og værdireguleringer skubbede Jeudan op til et milliardresultat i 2015, men i 2016 vender fortegnet den modsatte vej og bremser bundlinjen. Driften kører ellers fint fremad for ejendomskoncernen, der dog stadig ikke betaler udbytte.Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016.Omsætningen steg til 1237 mio. kr. i året takket være en stigning i både leje- og serviceindtægter. Driftsresultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) steg 8 pct. til 606 mio. kr., hjulpet af bedre resultater i ejendomssegmentet og lavere rente på omlagte renteaftaler, skriver Jeudan.Værdireguleringsposten kostede dog mere end 200 mio. kr., mod et plus på 500 mio. kr. i 2015, på grund af renteudviklingen.Det gav et overskud på 385 mio. kr. før skat og 299 mio. kr. efter skat. De poster var på henholdsvis 1061 mio. kr. og 819 mio. kr. året før.Koncernen betaler trods overskuddet ikke udbytte.Jeudan venter i 2017 et driftsresultat (EBVAT) på omkring 600 mio. kr. og en nettoomsætning på 1,3 mia. kr.Desuden skal der vælges en ny formand, da Jørgen Tangdrup stopper ved generalforsamlingen i april.Tabel for Jeudans årsregnskab for 2016:Jeudans forventninger til 2017:/ritzau/FINANS