Medier: Intel køber Mobileye for over 15 mia. dollar

Den amerikanske chipgigant Intel har købt det israelske teknologifirma Mobileye for 14,7 mia. dollar eller omkring 106 mia. kr.



Det skriver flere medier - men ingen af selskaberne har kommenteret købet.



Kursen på en aktie i Mobileye stiger med over 32 pct. i formarkedet på nyheden, mens Intel falder med 1 pct.



Handln er den største nogensinde for et israelsk hightechselskab, skriver CNBC.



Mobileye har - som navnet antyder - noget med biler og overvågning at gøre i den forstand, at selskabet har lavet et system, der skal være med til at undgå, at biler støder sammen.



De to selskaber arbejder i forvejen sammen med BMW om et projekt om selvkørende biler. Og planen er, at omkring 40 af disse skal testes på vejene i anden halvdel af 2017.



/ritzau/FINANS