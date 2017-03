1,2 millioner biler sikrer Molslinjen stort overskud

Relateret indhold Artikler

Rederiet Molslinjen har succes med at transportere danskere over Kattegat på ruterne fra Sjællands Odde til henholdsvis Ebeltoft og Aarhus.



Selskabet præsenterer et regnskab for 2016, der viser et overskud på 118,9 millioner kroner.



Det er opnået ved at transportere næsten 1,2 millioner personbiler mellem Jylland og Sjælland, svarende til en vækst på 8,8 procent.



"Trafikudviklingen over Kattegat har været positiv de seneste fem år, og det viser, at rejsende mellem landsdelene i stigende grad vælger færgen som et naturligt transportalternativ," siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen i en kommentar til regnskabet.



Omsætningen voksede sidste år med 7,5 procent, og selskabet er klar til yderligere vækst.



I juni indsættes yderligere en hurtigfærge ud over de nuværende tre, og dermed når man på travle dage op på 30 daglige afgange.



Molslinjen har nydt godt af, at man for nogle år siden indviede en ny motortrafikvej mellem Holbæk og Sjællands Odde.



Her blev hastighedsgrænsen øget til 100 kilometer i timen sidste år, hvilket sænkede den samlede transporttid yderligere.



/ritzau/