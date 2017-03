SEB: Novo Nordisk taber markedsandele i USA

Efter en periode med fremgang i recepttallene i USA, er Novos markedsandele for de langtidsvirkende insuliner Tresiba og Levemir faldet lidt tilbage igen, konstaterer SEB ifølge nyhedsbureauet Direkt.



Markedsandelene er nu tilbage på niveauer gældende i starten af januar.



SEB peger dog på, at markedet for de langtidsvirkende insuliner er præget af volumenvækst, hvilket er positivt.



/ritzau/FINANS