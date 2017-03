Novo-formand i usædvanlig afsked: Jakob Riis var ikke hjernen bag USA-plan

Novo Nordisks bestyrelsesformand, Göran Ando, giver den afgående USA-boss, Jakob Riis, en usædvanlig afsked. Jakob Riis var slet ikke direkte involveret i Novos nye USA-plan, påpeger formanden.



Det skriver Berlingske Business.



Jakob Riis fremlagde for en måned siden en ambitiøs plan for Novos amerikanske forretning, hvor priserne på selskabets lægemidler skal afhænge af, hvor godt produktet virker for patienten. 14 dage senere sagde Jakob Riis op, men det er intet problem for den nye plan, siger Göran Ando.



"Det er faktisk Doug Langa og hans hold, der har stået bag det hele. Vi kommer ikke til at miste tempo her. Jakob Riis var faktisk ikke direkte involveret i det, så derfor er det også meget naturligt at udpege Doug Langa som hans efterfølger. Vi kommer ikke til tabe et skridt," siger Göran Ando til Berlingske.



Jakob Riis valgte efter 20 år i Novo Nordisk at stoppe karrieren i diabetesgiganten efter et intenst kapløb med Lars Fruergaard Jørgensen om titlen som topchef. Jakob Riis bliver i stedet ny topchef i redningskoncernen Falck.







/ritzau/FINANS