VW erklærer sig skyldig i dieselskandale

Ved en domstol i Detroit, USA, erklærer den tyske bilgigant Volkswagen sig skyldig i tre anklagepunkter i den såkaldte dieselskandale.



Det skrev Reuters og AFP sent fredag.



Det var ventet, at VW ville erklære sig skyldig som led i et forlig, der blev indgået i januar. Ifølge aftalen skal VW også betale 4,3 milliarder dollar (30 milliarder kroner) i bøder.



"VW erklærer sig skyldig i alle tre anklagepunkter, fordi selskabet er skyldig i alle tre anklagepunkter, siger lederen af bilgigantens juridiske afdeling," Manfred Döss.



De tre anklagepunkter handler om svindel, forhindring af efterforskningen og indførsel af varer med falsk erklæring.



Volkswagen forbløffede alle, da det ellers velrenommerede bilmærke i 2015 erkendte, at det havde fusket og placeret særligt software i 11 millioner dieselkøretøjer.



På den måde blev farligt udslip fra bilernes udstødning midlertidigt reduceret under test.



Skandalen har udløst milliardbøder, direktørens afgang og et voldsomt fald i aktiekursen for Volkswagen.



Fredagens forlig kommer, efter at et andet større forlig blev indgået i sommer.



Det består af en række tilbagekøb og erstatninger for omkring 80.000 forurenende 3,0-liter diesel VW, Porsche og Audi køretøjer.



Erstatningerne fra dette forlig løber op i yderligere 17,5 milliarder dollar (cirka 123 milliarder kroner).



Det er alt sammen led i den tyske bilproducents bestræbelser på at få lagt svindelsagen bag sig.



Volkswagen-koncernen ejer 12 bilmærker, herunder VW, Skoda, Seat og Porsche.



/ritzau/Reuters