Lego ser stort på Trump-trusler

Adm. direktør i Lego, Bali Padda, tager indtil videre signalerne fra den amerikanske præsident Donald Trumps uvilje mod nabolandet Mexico med et gran salt.



Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.



Trump har blandt andet truet med at bygge en mur mod Mexico og indføre straftold på varer produceret i landet.



Indtil videre ser verdens største legetøjsproducent ingen grund til at indrette sig efter Trumps trusler, fordi det er uklart om præsidenten virkelig kommer til at handle på sine udsagn.



"Vi ser ikke tegn på, at vi har brug for at gøre det i øjeblikket," lyder det fra Bali Padda til Bloomberg.



Han tilføjer, at frygten for, hvad Trump har tænkt sig at gøre indtil videre kun er baseret på spekulationer.



"Vi vil hellere vente med at se, hvad der sker," lyder det fra Bali Padda til Bloomberg.



Lego lukkede tilbage i 2007 en fabrik i den amerikanske delstat Conneticut for at flytte produktionen til den mexicanske by Monterrey. Fabrikken er lige nu i gang med at bygge ud, så der bliver plads til 3000 flere ansatte.



De to største konkurrenter til Lego er legetøjsproducenterne Mattel og Hasbro, der begge hører hjemme i USA.



Bali Padda overtog posten som adm. direktør i Lego efter Jørgen Vig Knudstorp tilbage i januar i år. af interviewet med Bloomberg fremgår det, at han har tænkt sig at holde Lego konkurrencedygtigt med lave produktionsomkostningerne lave og fokus på det kinesiske marked.