Anklagemyndigheden vil ikke anke afgørelsen i Smallcap Danmarks sag om kursmanipulation.



Dermed er sagen endegyldigt lukket, fremgår det af en fondsbørsmeddelelse fra selskabet.



Københavns Byret frifandt den 28. februar Smallcap Danmark i sagen, som drejer sig om handler med aktierne i Egetæpper og Rias op til årsskiftet 2009/10 og i januar 2010 samt handler i Egetæpper op til årsskiftet 2010/11. Den var begrundet i handler foretaget af Jens Erik Høst på vegne af selskabet.



I 2012 overdrog Finanstilsynet sagen til bagmandspolitiet, SØIK, da der var mistanke om kursmanipulation. I 2015 rejste politiet så tiltale mod selskabet og daværende direktør Jens Erik Høst for tre tilfælde af kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder.



Myndighederne vurderede ikke, at handlerne var udtryk for en reel efterspørgsel, men i stedet var foretaget for at påvirke værdien af Smallcap Danmarks beholdning af de omhandlende værdipapirer og dermed resultatet i årsregnskaberne.



Politianmeldelsen blev i sin tid anmeldt af Finanstilsynet, som vurderede, at handlerne havde påvirket Smallcap Danmarks resultat i 2009 og 2010 positivt med henholdsvis 6 og 9 mio. kr.



/ritzau/FINANS