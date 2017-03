VW erklærer sig skyldig i dieselsag i USA: Kompensation på vej til bilejere

Relateret indhold Tilføj søgeagent Volkswagen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Volkswagen

Volkswagen har erklæret sig skyldig i at give falske informationer til bilkunder og -forhandlere om udledningsniveauet i sine dieselbiler og ligeledes i at obstruere efterforskningen, da myndighederne i USA fattede mistanke.



Volkswagen har indvilliget i at betale en bøde på 2,8 mia. dollar og 1,5 mia. dollar i erstatning, eller i alt 30,1 mia. kr.



Det beløb kom frem allerede i januar, da forliget blev indgået, men fredag har selskabet formelt erkendt sin skyld i en amerikansk retssag.



Omkring en halv mio. biler er omfattet, og VW skal bruge omkring 10 mia. dollar på at reparere eller tilbagekøbe de skandaleramte biler.



Kompensation til bilejere



Bilejerne vil blive tilbudt en kompensation på mellem 5000 og 10.000 dollar foruden tilbagekøbsprisen. Derudover har VW indvilget i at betale 2,7 mia. dollar til en fond drevet af den amerikanske miljøstyrelse.



Tilbagekøbsprisen skal baseres på værdien af bilerne før skandalen. I april satte VW 16,2 mia. euro til side for at dække skandalens omkostninger på verdensplan, hvilket menes at være nok.



Fifleriet kom frem i september 2015, hvor det viste sig, at VW havde installeret software i hundredtusinder af dieselbiler, som snød blandt andet de amerikanske miljømyndigheders målinger af, hvor stor en mængde miljøskadelige stoffer bilerne udledte.



Volkswagen står også foran retssager i Europa og er desuden blevet sagsøgt af private investorer på begge sider af Atlanten.



