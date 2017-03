Flere passagerer igennem lufthavnen i februar: 5,6 pct. vækst målt pr. dag

Københavns Lufthavn fortsætter sin vækst i passagertrafikken. I februar 2017 var der 1,9 pct. flere rejsende end i februar 2016 - og hvis man regner pr. dag er det en vækst på 5,6 pct. på grund af skuddagen i februar 2016.



Det var især den interkontinentale trafik, der bidrog med væksten, da der var 6,7 pct. flere rejsende her.



"De lange ruter er vigtige, og den fortsat høje vækst understreger, at der er stor efterspørgsel efter direkte flyruter til destinationer uden for Europa," siger Thomas Woldbye, chef for Københavns Lufthavne A/S, der driver Kastrup-lufthavnen, i en meddelelse.



Der kan være mere vækst på vej, da mange flyselskaber i marts åbner nye ruter til eksempelvis Oakland i USA samt Malta og Sardinien.



Københavns Lufthavne havde i 2016 en vækst på 9,1 pct. til 29 mio. passagerer - eller 79.353 per dag. Målet er at nå 40 mio. passagerer på sigt.



/ritzau/FINANS