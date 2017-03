Midt i skæbneforhandlinger: Direktør stopper i Gobike

Midt i de afgørende forhandlinger mellem det konkurstruede bycykelselskab Gobike og By- og Pendlercykel Fonden, stopper Torben Aagaard som adm. direktør.



Gobike og Fonden er røget i totterne på hinanden pga. uenighed om fremtidens drift af de 1800 hvide bycykler, der kører rundt i Storkøbenhavn.



Konflikten er eskaleret efter Fonden har afvist at støtte rekonstruktionsaftalen, fordi de er bekymrede for, om der er penge nok i den redningsplan, som Torben Aagaard har været med til at strikke sammen.



Nu overlader stifteren af Gobike så roret til den tidligere finansdirektør i Greentech, Mark Fromholt, og fortsætter i stedet som bestyrelsesmedlem.



"Jeg er iværksætter og forretningsudvikler og ikke dygtig til drift. Jeg har selv fundet Mark for halvandet år siden, og han er for længst kørt ind ind i den rolle," siger Torben Aagaard, men siger også, at trækket skal ses som en håndsrækning til Fonden.



Han afviser, at han er blevet fjernet fra jobbet.



"Det kan jeg blankt afvise. Og jeg er stadig aktionær. Vi følger snorlige den plan, vi selv har lagt, og som er grundlaget for de nye investorer," siger han.



Der har ikke været et krav fra Fonden om, at du skulle væk, hvis forhandlingerne skulle fortsætte?



"Ikke mig bekendt."



Kan du afvise, at Fonden har tvunget dig væk?



"Ja, fuldstændigt."



Står du i vejen for en aftale mellem Gobike og Fonden?



"Det mener jeg ikke selv at jeg gør, men nu melder vi min nye rolle ud, så både Fonden og andre kan se, hvad vores plan er. Jeg håber rigtig meget på, at der bliver fundet en god løsning med Fonden. Det er af stor betydning i forhold til vores internationale vækstambitioner."