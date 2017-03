Bavarian indgår aftale med schweizisk kæmpe - aktien stryger op

Bavarian Nordic har indgået en aftale om fri levering af Roches kræftmiddel Tecentriq til et fase 2-studie, hvor Bavarian vil kombinere medicinen med sin lægemiddelkandidat CV301.



Markedet reagerer positivt på nyheden, og Bavarians aktiekurs ligger fredag formiddag med en stigning på 4,8 pct.



Studiet vil blive gennemført i patienter med fremskreden metastatisk blærekræft, hvis sygdom fortsat forværres trods behandling med kemoterapi.



Tecentriq er i forvejen godkendt til behandling af den patientgruppe i USA.



"I tråd med vores strategi om at udvide CV301's potentiale er vi særdeles tilfredse med at indgå denne aftale med Roche. Dette repræsenterer vores andet samarbejde i udviklingen af CV301 som kombinationsbehandling i flere cancertyper," siger Bavarians administrerende direktør, Paul Chaplin, ifølge en meddelelse.



Som led i aftalen leverer Roche Tecentriq til fase 2-studiet, mens Bavarian er ansvarlig for at udføre forsøget. Resultaterne fra studierne kan benyttes af begge selskaber.



Bavarian offentliggjorde i december planer om et fase 1- og et fase 2-studie, hvor CV301 kombineres med kræftmidlet Opdivo til behandling af lungekræft.



/ritzau/FINANS