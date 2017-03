Aarhusiansk konglomerat leverer driftsresultat på over 1 mia kr

Driftsresultatet i det aarhusianske industrikonglomerat Schouw & Co. rammer milliardgrænsen, viser selskabets netop offentliggjorte årsrapport.



For 2016 lyder driftsresultatet (EBIT) på 1038 mio. kr. mod 831 mio. kr. i 2015, hvilket ifølge selskabet selv er bedre end forventet i løbet af året.



Omsætningen er steget til 14,4 mia. kr. fra 12,6 mia. kr. i 2015.



"2016 blev et markant år for Schouw & Co. Vi nåede en række milepæle og med et EBIT på over 1 mia. kr. samt en pengestrøm fra drift på 1,6 mia. kr. er Schouw & Co. i en meget solid finansiel position. Vi ser en positiv effekt af de seneste års investeringer i fremtidssikring af vores virksomheder, og vi har et attraktivt grundlag for fortsat udvikling," siger Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør i Schouw & Co., i en pressemeddelelse.



For 2017 forventer Schouw & Co. et driftsresultat på 940-1060 mio. kr.



Det ventes på baggrund af en omsætning i størrelsesordenen 15,6 mia. kr. Det fremgår af selskabets regnskab for fjerde kvartal af 2016.



"Schouw & Co. opererer med et interval for resultatforventningerne i de enkelte virksomheder, og en sammenlægning af disse intervaller medfører umiddelbart et EBIT i intervallet 940-1060 mio. kr. Den samlede koncern forventes dog at realisere et EBIT i intervallets øvre halvdel, svarende til et EBIT på 1000-1060 mio. kr.," skriver selskabet.



Efter 2016-resultatet kan Schouw & Co. aktionærer se frem til at få 12 kr. pr. aktie i udbytte.



/ritzau/FINANS