Hemmelig plan: Energikæmper vil købe Danmarks gasnet

Fire pengestærke energiselskaber planlægger i al hemmelighed at købe den samlede gasdistribution i Danmark.



Det afslører et brev til regeringen fra energiselskaberne, som Finans har fået aktindsigt i.



Brevet er stilet til ministrene i regeringens økonomiudvalg samt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).



Brevet er underskrevet af Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, på vegne af de fire energiselskaber SE, Seas-NVE, Eniiig og Energi Fyn.



Ministrene bør dog alvorligt overveje, om man vil give energiselskaber kontrol over så stor en andel af landets energi- og varmeinfrastruktur, som buddet kan bane vejen for.



Det mener Brian Vad Mathiesen, professor og energiekspert ved Aalborg Universitet.



"Politikerne bør tænke sig godt om. Det er ret bekymrende, må jeg sige. Selskaberne kan tydeligvis se en stor forretningsmulighed, men man skal huske på, at det eneste, der er værre end et offentligt monopol, er et privat monopol," siger professoren til Finans.



Han advarer om både højere priser for kunderne og dyrere investeringer for staten, hvis handlen bliver en realitet.



Det er det statslige Energinet.dk, der i dag ejer den andel af gasnettet, som blev købt ud af Dong for 2,35 mia. kr. sidste efterår i forbindelse med Dongs børsnotering.



Ejerskabet af de øvrige distributionsnet er i dag fordelt på de kommunale selskaber HMN Gasnet og NGF Nature Energy Distribution. Også disse markedsandele kan komme i spil, fremgår det af brevet.



Regeringen bekræfter selskabernes interesse for et opkøb.



"Jeg kan bekræfte, at vi har modtaget anmodning fra selskaberne om, at de ønsker at købe gasdistributionsnettet. Anmodningen indgår i regeringens overvejelser om den fremtidige organisering af distributionsnettet," skriver Lars Christian Lilleholt i et svar til Finans.



/ritzau/