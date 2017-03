Novos udkårne spås tocifret milliardsalg i 2024

Novo Nordisk vil om alt går vel købe sig til et milliardsalg i dollar, hvis det ender med at overtage det amerikanske biotekselskab Global Blood Therapeutics.Det vurderer analytiker i Nomura Instinet Christopher Marai, der følger Global Blood.Nyhedsbureauet Reuters kunne onsdag fortælle, at Novo Nordisk lurer på at købe Global Blood, der forsker i alvorlige blodsygdomme. Med henvisning til unavngivne kilder skrev Reuters, at det danske medicinalselskab har henvendt sig til Global Blood Therapeutics med henblik på at købe selskabet.Det amerikanske selskab skal angiveligt være ved at vende mulighederne med en investeringsbank, men der er ingen sikkerhed for, at biotekselskabet vil gå i forhandling med eller sælge til Novo Nordisk.Global Blood Therapeutics mest fremskredne lægemiddelkandidat er GBT-440 til behandling af den sjældne blodsygdom seglcelleanæmi.Og Christopher Marai vurderer, at GBT-440 kan blive det foretrukne middel i behandlingen. Foreløbigt er alene Droxia fra Bristol-Myers Squibb godkendt som behandling, og midlet er følge Marai langt fra optimalt på grund af begrænset effekt og bivirkninger."Vi mener, at GBT-440 kan blive den nye standardbehandling af seglcelleanæmi, givet at den nuværende standardbehandling Hydroxyurea (Droxia, red.) ikke er særligt veltolereret," skriver Christopher Marai i en mail til Ritzau Finans.Han estimerer, at salget af GBT440 alene i seglcelleanæmi vil løbe op i 1,8 mia. dollar, eller 12,6 mia. kr., i 2024 samt på sigt kan overstige 2 mia. dollar. Samtidig er der ifølge analytikeren tale om et konservativt estimat, da det bygger på, at cirka 25 pct. af patienterne i dag benytter sig af Droxia. Vinder GBT440 større indpas blandt patienterne, er estimaterne formentlig for lave.Data fra det mest fremskredne fase 3-studie i seglcelleanæmi ventes omkring andet halvår 2019. Desuden udvikles GBT-440 også mod en sjælden lungesygdom, men den sygdomsindikation holder Nomura Instinet ude af sin værdiansættelse af Global Blood.Banken sendte 1. marts en købsanbefaling af Global Blood på gaden med et kursmål på 50 dollar per aktie.Til sammenligning ligger Global Blood torsdag 2,6 pct. højere i 35,15 dollar efter en stigning på 21 pct. onsdag, da Reuters skrev om Novos interesse for et opkøb.Markedsværdien af Global Blood er nu på knap 1,5 mia. dollar, og selv om Novo må hoste op med en ekstra præmie, virker det ikke afskrækkende, mener Sydbank."Det giver mening for Novo at købe, hvis der er tale om et middel, som er relativt let at integrere i Novo Nordisk, og forudsat at det eksisterende sælgerkorps inden for biofarma kan sælge midlet," vurderer analytiker i Sydbank Søren Løntoft Hansen over for Ritzau Finans.Han understreger dog også, at et opkøb involverer en hvis risiko, al den stund at data fra fase 3 først kommer i 2019./ritzau/FINANS