Relateret indhold Tilføj søgeagent Vestas Wind Systems Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Vestas Wind Systems

Rush Creek-projektet på 600 megawatt (MW), bestående af Vestas-vindmøller, skrider fremad.



Den amerikanske vindmøllefarm, der skal rejses i det østlige Colorado i USA, vil begynde at blive bygget i maj i år og forventes at stå klar i oktober 2018 med 300 V110-møller.



Det fortæller flere amerikanske medier med henvisning til kunden, Xcel Energy, og Mortensen, som skal stå for selve byggeriet.



Vestas offentliggjorde aftalen som en betinget ordre i april 2016 og fik senere en fast og ubetinget ordre på 53 MW i bøgerne bestående af såkaldt PTC-kvalificerende komponenter til projektet. De sikrede skattestøtte til Rush Creek, som Xcel altså ser ud til at snart være klar til at bestille resten af møllerne til.



Rush Creek bliver det største vindmølleprojekt i Colorado, og Vestas-møllerne leveres fra den danske producents amerikanske fabrikker, som ligger kun et par timers kørsel væk i samme stat.



/ritzau/FINANS