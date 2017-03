Grevinde Alexandra har penge i klemme i konkurstruede bycykler

Bycykelselskabet Gobike, der kæmper for livet efter selskabet er gået i rekonstruktion, har Alexandra Christina grevinde af Frederiksborg i aktionærkredsen.Det fremgår af dokumenter, som Gobike har sendt ud til potentielle investorer i forbindelse med pengejagten i slutningen af januar i år, og som Børsen er i besiddelse af.Gobike balancerer på randen af en opsigtsvækkende konkurs, efter Fonden bag projektet har afvist at støtte rekonstruktionsplanen.Grevinde Alexandras eks-mand, Martin Jørgensen, købte aktier i Gobike i selskabets helt spæde fase, og det er den aktiepost, som grevinden har overtaget i forbindelse med bodelingen efter skilsmissen.Det er i dag skrumpet til en mindre aktiepost, og selv hvis Gobike undgår en faretruende konkurs, vil grevinden blive udvandet, fordi hun ikke vil udvide aktiebeholdningen i selskabet."Aktierne er en del af de aktiver, der er blevet tildelt hende. Hun har ikke overvejet noget som helst i forhold til køb eller salg af aktierne. De er bare lagt i et depot, og der står de så," siger grevindens advokat, Bjarke Vejby fra Riemann Advokatfirma.Martin Jørgensen har sammen med adm. direktør og stifter af Gobike, Torben Aagaard, været involveret i flere it-selskaber op gennem 00'erne, som endte med at gå konkurs.Martin Jørgensen har dog tidligere afvist over for BT, at han havde noget at gøre med de konkurser, fordi han forlod selskaberne, inden de bukkede under.Gobike har siden grundlæggelsen tiltrukket sig en lang række kendte investorer som tidligere udenrigskorrespondent Samuel Rachlin, tidligere IBM-direktør Kim Østrup og it-manden Preben Mejer. Som Børsen skrev i går, er Topdanmark-topchef Christian Sagild klar til at skyde flere penge i Gobike.