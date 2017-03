Vestas-konkurrent skal bygge Tyrkiets største vindpark

Amerikanske General Electric (GE), der konkurrerer med blandt andet danske Vestas på markedet for vindenergi, har indgået en hensigtserklæring med tre tyrkiske selskaber omkring opførelsen af Tyrkiets største vindmøllepark.



Det skriver branchemediet Renewables Now.



Aftalen dækker for GE's vedkommende leverancen af møllerne til projektet samt idriftsættelse og service.



Den samlede investering i projektet skulle være 1,3 mia. dollar, og GE vil selv kaste 350 mio. dollar efter projektet - blandt andet gennem etableringen af en fabrik i Tyrkiet.



Der afsløres ikke nogen størrelse på projektet, men investeringen svarer ifølge lokale medier til omkring en sjettedel af de penge, der er investeret i Tyrkiets samlede installerede vindkapacitet på 6 gigawatt (GW), skriver Renewables Now.



/ritzau/FINANS