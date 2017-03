Den amerikanske smykkekæde Signet, der blandt andet sælger smykker for Pandora, havde en svag afslutning på regnskabsåret 2016/2017 målt på salget.



Salget i Jared-kæden, der forhandler Pandora-smykker, faldt med 3,2 pct. i fjerde kvartal, hvis man ser på udviklingen i de butikker, der mindst har været åbnet i et år.



Kvartalet dækker over månederne november, december og januar, hvilket indeholder det for selskabet vigtige julesalg.



Dermed har takterne umiddelbart været mere positive i januar, da Signet i en opdatering af julesalget i starten af januar meldte om et fald på 4,7 pct. i november og december.



Samlet lød salget i Jared-kæden på 430,6 mio. dollar i fjerde kvartal. Signet nævner ikke Pandora specifikt, men fortalte i forbindelse med julesalget, at Pandoras smykker havde solgt fint i perioden frem til jul.



Salget faldt for hele Signet-koncernen faldt med 4,5 pct., hvilket var på niveau med det ventede, efter at selskabet nedjusterede forventningerne i januar efter et svagt julesalg og på daværende tidspunkt ventede en negativ salgsvækst på minus 4,3 pct. til minus 4,8 pct.



For det kommende regnskabsår, der løber fra februar i år til udgangen af januar næste år, venter selskabet en lav til midt encifret negativ vækst, når man ser på salget i de butikker, der mindst har været åbne i et år.



