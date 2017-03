Der skal skiftes ud for bordenden i bestyrelsen hos Monberg & Thorsen.



Selskabet, som ejer 46 pct. af entreprenørvirksomheden MTHøjgaard, siger ved sin kommende generalforsamling farvel til formand Niels Lykke Graugaard.



Det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen.



Hele bestyrelsen er på genvalg, men der er ikke lagt op til genvalg af formanden siden 2014. Ej heller Lars Goldschmidt, der er direktør i Monberg & Thorsen, ser ud til at få forlænget sin periode i bestyrelsen.



I stedet er det Christine Thorsen, Henriette Holmgreen Thorsen og nyvalget Anders Heine Jensen, der skal udgøre bestyrelsen fremover, foreslås det. De to førstnævnte har siddet i bestyrelsen siden henholdsvis 2008 og 2010.



Det er ikke umiddelbart oplyst, hvem der skal overtage formandsposten efter Niels Lykke Graugaard, ved generalforsamlingen den 6. april.



/ritzau/FINANS