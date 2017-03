Øllet flød ud og pengene ind for Royal Unibrew i 2016

Royal Unibrew, der laver og sælger alt fra Royal-øl til afrikanske maltdrikke, havde et solidt 2016. Både mængden af øl, der blev solgt, og antallet af kroner, der kom i kassen, steg.



Status for året var et salg på 9,7 mia. hektoliter og en omsætning - indtægter - på 6,3 mia. kr. Begge dele pæne stigninger i forhold til 2015.



"2016 blev endnu et godt år for Royal Unibrew," skriver administrerende direktør Henrik Brandt i regnskabet.



"Trods udfordrende markedsforhold på flere af vores markeder opnåede vi en fortsat fremgang i indtjeningen, som ikke mindst skal ses i lyset af mange innovative tiltag på tværs af hele virksomheden og vores lokale nærhed til forbrugere og kunder."



Bryggeriet tjente også flere penge. 784 mio. kr. blev det til på bundlinjen, og det har bragt bestyrelsen i gavehumør. Samlet øger Royal Unibrew sin udlodning - den sum, der bliver givet til aktionærerne - til en mia. kr.



Det sker ved at hæve udbyttet, som er rede penge sendt til aktionærerne, samt at købe egne aktier tilbage i markedet. Tilbagekøb af egne aktier får værdien af de tilbageværende til at stige, da udbuddet mindskes.



"Da vi forventer, at Royal Unibrew også fremover kan generere et ganske betydeligt likviditetsoverskud, er det uændret hensigten løbende at foretage udlodninger til aktionærerne via en kombination af udbytte og aktietilbagekøb," skriver koncernen.



Bag den positivt udvikling var fremgang i både divisionen Baltic Sea samt hovedmarkederne i Danmark og Tyskland.



"Det vurderes, at Royal Unibrews markedsandele for både brandede øl og læskedrikke steg, blandt andet som følge af en række kommercielle initiativer og produktinnovation, som ligeledes påvirkede nettoomsætningen per volumenenhed positivt," skriver Royal Unibrew.



Sidstnævnte dækker over indsatsen for at lave flere specialøl og forfinede produkter, der kan trække en højere pris end metervarer.



Royal Unibrew fortæller desuden i regnskabet, at den kommende administrerende direktør, Jesper B. Jørgensen, vil overtage tronen efter Henrik Brandt den 1. april 2017.



