SAS og flere flyselskaber risikerer stor kartelbøde fra EU

SAS kan sammen med en stribe andre europæiske luftfartsselskaber risikere at løbe ind i en samlet bøde på 800 mio. euro i en gammel EU-sag.



Det er EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, som ifølge Bloomberg News igen kigger på en sag om kartelvirksomhed med adskillige år på bagen.



Ifølge Bloomberg News' kilder er der forsøgt at lave et forlig med de i alt 11 flyselskaber, men parterne er ikke nået til enighed.



Sagen stammer tilbage fra 2010, hvor EU-Kommissionen dømte selskaberne for at have koordineret priser på fragtservices i Europa gennem seks år. Sagen blev appelleret til EU-Domstolen, som i 2015 valgte at give flyselskaberne medhold.



Årsagen var, at kommissionens kendelse på en række punkter var selvmodsigende, og at den gik alt for vidt i forhold til de beviser, der rent faktisk var tilvejebragt.



Ifølge Bloomberg News er flere af disse argumenter fortsat forhold, som gør sig gældende, og sagen kan risikere at trække ud i flere år, hvis den skal igen skal en tur gennem retssystemet.



SAS' andel af bøden lød på 70,2 mio. euro - svarende til cirka 500 mio. kr. Den største bøde blev tildelt Air France-KLM på 310 mio. euro, mens IAG - der blandt andet ejer British Airways - fik en bøde på 104 mio. euro.



Efter kendelsen i 2015 valgte SAS at indtægtsføre de 70,2 mio. euro i andet kvartal 2015/2016. På daværende tidspunkt lød det dog også, at muligheden for en ny afgørelse fra EU-Kommissionen var tilstede.



Flyselskabet har hele tiden afvist at have deltaget i kartelvirksomhed.



