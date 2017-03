Unibrew hæver udbyttet og vil igangsætte nyt aktietilbagekøb

Relateret indhold Tilføj søgeagent Royal Unibrew Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Royal Unibrew Aktieordbog

Royal Unibrew foreslår på baggrund af resultaterne for 2016 at øge udbyttet til 8,15 kr. per aktie fra 7,20 kr. i 2015, og igangsætter et aktietilbagekøbsprogram på 560 mio. kr.



"Da vi forventer, at Royal Unibrew også fremover kan generere et ganske betydeligt likviditetsoverskud, er det uændret hensigten løbende at foretage udlodninger til aktionærerne via en kombination af udbytte og aktietilbagekøb under hensyntagen til målene for soliditet og gældsætning, årets indtjening, cash flow samt Royal Unibrews strategiske forhold i øvrigt," skriver bryggerikoncernen i sit regnskab for 2016.



Aktietilbagekøbsprogrammet vil løbe frem til udgangen af februar 2018. Samlet vil der være tal om det hidtil største udlodningsprogram i selskabets historie, anføres det.



"Formålet med tilbagekøbet af aktier er at tilpasse kapitalstrukturen i Royal Unibrew jf. målsætningen herfor. Bestyrelsen forventer at indstille til den ordinære generalforsamling i 2018, at de tilbagekøbte aktier annulleres," skriver Unibrews i regnskabet.



/ritzau/FINANS