Unibrew: Ny topchef starter 1. april

Jesper B. Jørgensen tiltræder som ny topchef for bryggeriet Royal Unibrew allerede den 1. april.



Det meddeler bryggeriet i sit årsregnskab for 2016, der er er offentliggjort sent onsdag aften.



Den nye direktør blev udpeget den 1. december sidste år, da Unibrews topchef gennem mange år, Henrik Brandt, valgte at sige sit job op. Men indtil nu har der ikke været sat en dato på tiltrædelsen, der blot skulle ske "senest 1. juni".



Jesper B. Jørgensen er hentet fra det tyske selskab Knauf, hvor han er chef for Nordeuropa. Han har også tidligere været øverste chef for Carlsberg Danmark.



/ritzau/FINANS