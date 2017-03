Relateret indhold Artikler

Nedturen i Nordea breder sig som ringe i vandet.



Efter at have kæmpet med en stribe møgsager - og utilfredse privatkunder i den danske del af banken - det seneste år, må Nordea nu sande, at der også er problemer med de største og yderst lukrative virksomhedskunder på nordisk plan.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.



Nordea mistede sidste år den førsteplads, som den ellers har indtaget fire år i træk, som den bedste bank i Norden til at servicere store virksomheder og institutionelle kunder.



Ærkerivalen, Danske Bank, overhalede konkurrenten og er ny nummer ét i Norden.



Det viser den store, årlige analyse af de største bankkunder fra det svenske konsulenthus Prospera.



"Det er et forretningsområde, som er meget attraktivt og vigtigt for de store nordiske banker, fordi de virkelig kan sætte deres kapital i spil her, og fordi de store kunder giver en masse lukrative følgeforretninger," siger Lars Krull, bankekspert og seniorrådgiver på Aalborg Universitet, til Finans.



For Nordea er det lidt af en bet, idet banken har som strategisk mål at være bedst i Norden til at servicere og rådgive de største virksomheder og institutionelle kunder.



"Vi er ikke tilfredse med en stærk andenplads i den samlede nordiske vurdering, og vores ambition er igen at blive nummer ét," siger Mathias Leijon, øverste chef for Corporate & Investment Banking i Nordea.



Prospera-undersøgelsen vækker omvendt begejstring i Danske Bank.



"Når man tager i betragtning, at vi har en stor del af vores forretning placeret i Danmark, er det rigtig flot, at vi ligger nummer ét i Norden. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med," siger Glenn Söderholm, direktionsmedlem med ansvar for de største kunder i Danske Bank, til Finans.



/ritzau/