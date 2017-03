Tre spørgsmål til dansk direktør i kriseramte PostNord

PostNord er i krise og beder derfor ejerne, den danske og den svenske stat, om 2,3 mia. kr. i hjælp fra skatteborgerne i de to lande.



PostNord Danmarks administrerende direktør svarer her på spørgsmål om redningsplanen:



Spørgsmål: Peter Kjær Jensen, I er kommet med en plan for redningen af PostNord, og her beder I blandt andet om penge. Hvad skal de bruges til?



"De penge skal bruges til omstillingen af virksomheden."



"Historisk set har vi haft et antal ansatte på særlige vilkår, som har en højere omkostning, når man skal afskedige folk."



"Og vi er i en situation, hvor vi er nødt til at afskedige rigtig mange, så vi beder om penge til omstillingen."



"Vi har aldrig før fået penge af staten. Men vi vil have hjælp til omstillingen. Og så skal vi ikke have penge igen."



Spørgsmål: I skal lave noget af en fyringsøvelse. Hvordan sikrer I, at det bliver nogenlunde komfortabelt for de mange medarbejdere, I har?



"Desværre har vi en vis øvelse i det her. Vi kommer til at gøre det her professionelt og med værdighed."



"Der er ikke noget galt med de medarbejdere, som skal ud af virksomheden, så vi kommer til at tage hånd om dem, og vi kommer til at tage lige så godt hånd om dem, som skal blive i virksomheden."



Spørgsmål: I siger, at de 2,3 mia. kan gøre jeres forretning rentabel igen. Hvad får jer til at være sikre på det?



"Vi kan se, at vores pakkeforretning og varehusforretning vokser og går rimelig godt i Norden og i Danmark. Og vi kan se, at vores godsforretning vokser rigtig meget og går rigtig godt i Norden og i Danmark."



"Det, der har været vores akilleshæl, har været brevforretningen med et kæmpestort brevfald som en følge af digitaliseringen i Danmark."



"Ved at nedbemande og lave en model, hvor brevene så at sige ridder på ryggen af pakkerne, så bliver de meget mindre følsomme over for fald i volumen, end de har været hidtil."



/ritzau/