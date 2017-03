Relateret indhold Artikler

Emballagevirksomheden Hartmann er fortsat presset på priserne på det konkurrenceprægede europæiske marked.



Men selskabet kompenserede til dels en negativ effekt af en lavere gennemsnitlig salgspris med et lidt højere emballagesalg, fremgår det af regnskabet for 2016.



"I Europa er der intens konkurrence på alle markeder. Vi tager markedsandele her og der, og vi mister noget andre steder - men alt i alt går vi lidt frem i Europa - også i 2016," siger administrerende direktør Ulrik Kolding Hartvig til Ritzau Finans.



Selskabet har tidligere talt om, at der er en overkapacitet på det europæiske marked, og den er ifølge Hartmann-direktøren ikke væk endnu.



"Vi har jo også øget vores kapacitet lidt i løbet af året - selv om vi har lukket en fabrik i Tyskland og flyttet den kapacitet over på andre fabrikker."



"Det, man skal holde sig for øje, er, at markedet i Europa jo også vokser, og den overkapacitet, der er i markedet, vil også blive absorberet. Jeg kan ikke sætte et kvartal eller årstal på, hvornår det sker, men den vil blive absorberet stille og roligt," vurderer han.



I forhold til udviklingen i USA peger han på, at selskabet har været ude at få nye kunder om bord, efter at nogle af de "gamle" kunder har tabt markedsandele, hvilket har smittet af på Hartmanns afsætning.



"Det er vi også lykkedes pænt med. I Sydamerika er det lidt mere markedet, der er underdrejet. Der reber vi sejlene og holder fast i, hvor vi er henne, og så må vi se, hvornår markederne retter sig," siger Ulrik Kolding Hartvig.



